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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Oussama Tannane'den itiraf! "İstanbul'da..."

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin transfer görüşmesi yaptığı ifade edilen Oussama Tannane'dan flaş bir açıklama geldi. Tannane, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul'da transfer görüşmesi yaptığını itiraf etti ancak kulüp ismi vermedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 12:03 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 12:19
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Oussama Tannane'den itiraf! "İstanbul'da..."

İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edilen Oussama Tannane, basına açıklamalarda bulundu.

Kulübü ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Tannane, bu görüşmeyi doğrularken takım ismi vermeyerek, "Orada yemek yedim ve çok keyif aldım. Harika bir geziydi. Kulüplerle görüşmelerim oldu. Burada da güzel yıllar geçirdim. Ayrıca, beni isteyen kulüplere 'Bonservis vereceksiniz' dedim. Kalırsam, gelecek sezon bonservissiz ayrılacağım." dedi.

ACELE İSTEMİYORUM
Tannane, konuşmasının devamında, "Şu anda sakin olmalıyım. Acele etmek istemiyorum. Doğru kararı vermek zorundayım. Şu anda 27 yaşındayım ve futbol hayatımın en güzel yıllarındayım. Kariyerimin en iyi sezonunu yaşadım. Burada da kalırsam, kulübüme en iyisini vereceğim. Avrupa'da devam etmek istiyorum." dedi.

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