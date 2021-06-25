Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder harekatı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrildi. Gelecek sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i kiralamak için yeniden harekete geçti.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrildi. Gelecek sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i kiralamak için yeniden harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre; Milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği kaydedildi.
Fenerbahçe yönetimi ve Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan'ın yakın ilişkilerinden dolayı Roma'nın sarı-lacivertli kulübe kolaylık sağlaması da söz konusu.
Roma, Cengiz Ünder'in bonservis bedelini de belirledi. İtalyan ekibi, Başakşehir'den 14 milyon Euro'ya satın aldığı Cengiz Ünder için 15 milyon Euro istiyor.
İLK TERCİHİ ROMA'DA KALMAK!
Öte yandan milli futbolcunun ilk tercihi ise Roma'da devam etmek. Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Roma ile kampa katılıp, kendini teknik direktör Jose Mourinho'ya kanıtlamak istiyor.
Bonservisi Roma'da bulunan 23 yaşındaki Cengiz Ünder, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cengiz'in Roma'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.