Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder harekatı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrildi. Gelecek sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i kiralamak için yeniden harekete geçti.

Ajansspor'un haberine göre; Milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği kaydedildi.