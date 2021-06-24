Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Gaziantep FK'dan Mame Thiam ve Papiss Cisse açıklaması!

Teknik direktör Erol Bulut ile anlaşan Gaziantep FK'nın, Fenerbahçe'den Papiss Cisse ve Mame Thiam'ı gündemine aldığı öne sürülmüştü. Kırmızı-siyahlı ekipten konuyla ilgili açıklamalar geldi. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanvekili Sezer Cihan, iki futbolcunun transfer iddialarına açıklık getirdi.

İki futbolcunun da kırmızı-siyahlı takımın gündeminde olmadığını belirten Sezer Cihan; "Cisse ve Thiam ile ilgili herhangi bir görüşmemiz, girişimimiz ve düşüncemiz olmadı. Ortaya atılan bu iddialar asılsızdır. Biz kulübümüzün bütçesi doğrultusunda mevcut kadromuzuda koruyarak gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu iki oyuncu ile ilgili herhangi bir düşüncemiz dahi olmadı." dedi.