Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol kanat için atağa kalktı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Son dakika transfer haberi: sol kanat için atağa kalktı! yerine , , ...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden 'de öncelikli gündem teknik direktör... Bu konunun çözüme kavuşturulmasının ardından transferde somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertliler, özellikle sol kanat mevki için arayışlarını sürdürüyor. Bu bölge için birçok ismin gündeme geldiği Fenerbahçe'nin 3 sol kanat oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol kanat için atağa kalktı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Yeni sezona daha güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmeyi hedefleyen , sol açık mevkisi için düğmeye bastı. Müzmin sakat ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetim 3 futbolcu için aynı anda girişimde bulundu ve kulüplerine teklif sundu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol kanat için atağa kalktı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

'in haberine göre, sarı lacivertliler için 'ya, için 'a, için de takımıma satın alma opsiyonlu teklifi iletti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol kanat için atağa kalktı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

İLK TERCİH FABIO MARTINS...

3 isim belirlense de Fenerli kurmayların ilk tercihinin bonservisi 'da olan Brezilya asıllı Porte kizli oyuncu olduğu öğrenildi. Martins sezonu 'da kiralık geçirmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol kanat için atağa kalktı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

NOKTA ATIŞ GERÇEKLEŞECEK

27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Martins'in piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. , bu transferi bitirmesi durumunda Başkan Koç'un ifade ettiği nokta atışı gerçekleştirmiş olacak.

SON DAKİKA