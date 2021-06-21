Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol kanat için atağa kalktı! Diego Perotti yerine Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Yeni sezona daha güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, sol açık mevkisi için düğmeye bastı. Müzmin sakat Diego Perotti ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetim 3 futbolcu için aynı anda girişimde bulundu ve kulüplerine teklif sundu.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Takvim'in haberine göre, sarı lacivertliler Fabio Martins için Braga'ya, Moussa Djenepo için Southampton'a, Arnaut Danjuma için de Bournemouth takımıma satın alma opsiyonlu teklifi iletti.
İLK TERCİH FABIO MARTINS...
3 isim belirlense de Fenerli kurmayların ilk tercihinin bonservisi Braga'da olan Brezilya asıllı Porte kizli oyuncu Fabio Martins olduğu öğrenildi. Martins sezonu Al Shabab Riyad'da kiralık geçirmişti.