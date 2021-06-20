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Ve Zlatko Daliç konuştu! ile anlaştı mı?

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ile yolların ayrılmasının ardından , , , ve gibi isimlerle görüşmüştü. Bununla beraber Fenerbahçe'nin, 'nın başındaki 'in peşine düştüğü, hatta el sıkıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Dalic'e olan ilgisini bizzat tecrübeli teknik direktöre sordu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:04 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:09
Ve Zlatko Daliç konuştu! Fenerbahçe ile anlaştı mı?

, ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına girmişti.

Dünyaca ünlü isimlerle birebir temasa geçen Fenerbahçeli yöneticilerin, son olarak milli takım teknik direktörü ile görüştüğü hatta el sıkıştığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Hırvat basını, tecrübeli teknik adama Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini sordu.

"BİR FİKRİM YOK"
Dalic, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi sorulduğunda, "Bu konu hakkında bir fikrim yok. Sadece İskoçya maçını bekliyorum ve daha iyisini yapmak istiyorum." dedi.

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