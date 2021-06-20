Ve Zlatko Daliç konuştu! Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına girmişti.

Dünyaca ünlü isimlerle birebir temasa geçen Fenerbahçeli yöneticilerin, son olarak Hırvatistan milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic ile görüştüğü hatta el sıkıştığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Hırvat basını, tecrübeli teknik adama Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini sordu.

"BİR FİKRİM YOK"

Dalic, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi sorulduğunda, "Bu konu hakkında bir fikrim yok. Sadece İskoçya maçını bekliyorum ve daha iyisini yapmak istiyorum." dedi.