Süper Lig 'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler ilk olarak Serdar Dursun'u renklerine bağladı. Ardından da İsviçreli golcüsü Michael Frey ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerde ikinci ayrılık Uruguyalı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'la yaşanabilir. Takvim'de yer alan habere göre Frey'in Antwerp'e bonservisiyle satılmasının ardından Lemos'a gelen teklifler masaya yatırıldı. Las Palmas ve Rizespor öne çıkan kulüpler oldu. Fenerbahçe'nin önceliği ise satışı gerçekleştirmek. Kiralama ise son seçenek.