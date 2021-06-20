Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Michael Frey'in ardından ikinci yolcu Mauricio Lemos!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 'in ardından ikinci yolcu !

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... 'de sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, kadroda revizyona gitti. Sarı-lacivertliler yapacağı takviyelerle yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Öte yandan takımdan bazı isimlerle de yollar ayrılacak. 'e bonservisiyle gönderilen 'in ardından ikinci ayrılık 'la yaşanabilir. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 09:05
Son dakika transfer haberi: Fenerabahçe'de Michael Frey'in ardından ikinci yolcu Mauricio Lemos!

'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler ilk olarak Serdar Dursun'u renklerine bağladı. Ardından da İsviçreli golcüsü ile yollarını ayırdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerabahçe'de Michael Frey'in ardından ikinci yolcu Mauricio Lemos!

Sarı-lacivertlilerde ikinci ayrılık Uruguyalı savunma oyuncusu 'la yaşanabilir. Takvim'de yer alan habere göre Frey'in 'e bonservisiyle satılmasının ardından Lemos'a gelen teklifler masaya yatırıldı. Las Palmas ve Rizespor öne çıkan kulüpler oldu. Fenerbahçe'nin önceliği ise satışı gerçekleştirmek. Kiralama ise son seçenek.

Son dakika transfer haberi: Fenerabahçe'de Michael Frey'in ardından ikinci yolcu Mauricio Lemos!

Kariyerine Uruguay'ın Defensor takımında başlayan 25 yaşındaki sırasıyla Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo ve Fenebahçe formaları giydi. Sarı-lacivertli takımda istenen performansı gösteremeyen Lemos, geride bıraktığımız sezon 10 maça çıkabildi.

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