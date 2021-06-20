Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Genoa Fenerbahçe'den Miha Zajc ile Diego Perotti'yi istiyor! 3 milyon euro...

Son dakika transfer haberi: 'den ile 'yi istiyor! 3 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de netleşiyor. ekibi 'nın, Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ile Arjantinli futbolcu 'yi istediği öğrenildi. İşte konuşulan rakam ve detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 10:36
Son dakika transfer haberi: Genoa Fenerbahçe'den Miha Zajc ile Diego Perotti'yi istiyor! 3 milyon euro...

İtalya Serie A ekiplerinden , gözünü 'ye dikti. Sarı-lacivertli takımdan geçen sezon kiralık giden 'ın bonservisini almak isteyen kulübü, 'nin de durumunu sordu.

Son dakika transfer haberi: Genoa Fenerbahçe'den Miha Zajc ile Diego Perotti'yi istiyor! 3 milyon euro...

Milliyet'te yer alan habere göre Sloven orta saha oyuncusu 'ın bonservisi için 3 milyon euro civarı bir bedel belirleyen , Arjantinli futbolcu 'yi bedelsiz almak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Genoa Fenerbahçe'den Miha Zajc ile Diego Perotti'yi istiyor! 3 milyon euro...

Konuyla ilgili Perotti de Sky Sports'a bir açıklama yapıp, "İtalya benim her zaman kalbimde. Oğlum orada dünyaya geldi. Yeniden böyle bir imkan olursa gitmek isterim. Ailem ve ben İtalya'yı seviyoruz. 'yı seviyorum. Orada oynamayı tabii ki isterim" demişti.

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