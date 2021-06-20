Son dakika transfer haberi: Genoa Fenerbahçe'den Miha Zajc ile Diego Perotti'yi istiyor! 3 milyon euro...

Milliyet'te yer alan habere göre Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc 'ın bonservisi için 3 milyon euro civarı bir bedel belirleyen Genoa , Arjantinli futbolcu Diego Perotti 'yi bedelsiz almak istiyor.

Konuyla ilgili Perotti de Sky Sports'a bir açıklama yapıp, "İtalya benim her zaman kalbimde. Oğlum orada dünyaya geldi. Yeniden böyle bir imkan olursa gitmek isterim. Ailem ve ben İtalya'yı seviyoruz. Genoa'yı seviyorum. Orada oynamayı tabii ki isterim" demişti.