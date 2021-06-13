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Son dakika transfer haberi: 'nin genç oyuncusu yolcusu!

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan takımları ile 'nın, sarı-lacivertli takımın altyapısında forma giyen 20 yaşındaki genç stoperi 'u istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Okan Turp İtalya yolcusu!

'nin altyapısından yetişen 'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda. ve bu sezon 'ya yükselen , 20 yaşındaki stoperi kadrolarında görmek istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Okan için Venezia'nın bir adım daha önde olduğu ve oyuncuyu 200-300 bin euro arasında bir rakama kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin ise Okan Turp'tan kazanç elde etmek için anlaşmaya bir sonraki satıştan yüzde 30 pay koyduracağı öğrenildi.

OKAN TURP KİMDİR?

27 Ağustos 2000 yılında 'da dünyaya gelen Okan Turp, kariyerine altyapısında başladı. 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer olan genç stoper, yarım sezon 'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. 20 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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