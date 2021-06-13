Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Okan Turp İtalya yolcusu!

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Okan Turp'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda. Bologna ve bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia, 20 yaşındaki stoperi kadrolarında görmek istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Okan için Venezia'nın bir adım daha önde olduğu ve oyuncuyu 200-300 bin euro arasında bir rakama kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin ise Okan Turp'tan kazanç elde etmek için anlaşmaya bir sonraki satıştan yüzde 30 pay koyduracağı öğrenildi.

OKAN TURP KİMDİR?

27 Ağustos 2000 yılında Almanya'da dünyaya gelen Okan Turp, kariyerine Stuttgart altyapısında başladı. 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer olan genç stoper, yarım sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. 20 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.