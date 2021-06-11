Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

Son dakika transfer haberi: 'nin gözü 'de! ve transfer...

Son dakika transfer haberi: 'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler bu bağlamda transfer çalışmalarına başladı ve birçok yıldız ismi listesine aldı. Kanarya'nın transfer yapabilmesi için ise oyuncu satması gerekiyor. Oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe'de tüm gözler 'de... Sarı-lacivertliler, , , , ve 'nın iyi bir performans göstermelerini ve değerlerini katlamasını bekliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 15:29 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 15:34
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak 'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

Sarı-lacivertliler gelecek sezon hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

'nin oyuncu transfer edebilmesi için ise futbolcu satışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gözü 'de olacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

Sarı-lacivertliler, , , , ve 'nın iyi bir performans göstermelerini ve değerlerini katlamasını bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

ZANKA - DANİMARKA

2019-20 sezonunun başında 'ye transfer olan Danimarkalı oyuncu 'nın yeni sezonda adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. için Danimarka Milli Takımı'nda bulunan 31 yaşındaki savunmacıya Preston talip oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

ATTILA SZALAI - MACARİSTAN

Premier Lig ekiplerinden Leicester City ve West Ham United, 'yi transfer listesine aldı. Macar futbolcunun 'deki performansını yakından takip edecek olan İngiliz ekiplerinin resmi girişimlere turnuva bitiminde başlaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

İRFAN CAN KAHVECİ - TÜRKİYE

'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir'den kardosuna kattığı transfer listesinde bulunmuyor. Fakat sarı-lacivertliler İrfan Can'ın 'de göstereceği performansla birlikte gelen gelen astronomik rakamlar değerlendirmeye alınacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

ALTAY BAYINDIR - TÜRKİYE

1,5 milyon euro karşılığında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen 23 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz iki sezonda değerini katladı. Başkan Ali Koç, gelişimini sürdüren başarılı file bekçisinin önümüzdeki sezonlarda daha iyi bir seviyeye çıkacağını düşünüyor. Bu nedenle yönetim, Altay'ın en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

OZAN TUFAN - TÜRKİYE

'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.

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