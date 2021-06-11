Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözü EURO 2020'de! Ozan Tufan ve transfer...

1,5 milyon euro karşılığında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen 23 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz iki sezonda değerini katladı. Başkan Ali Koç, gelişimini sürdüren başarılı file bekçisinin önümüzdeki sezonlarda daha iyi bir seviyeye çıkacağını düşünüyor. Bu nedenle yönetim, Altay'ın en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

OZAN TUFAN - TÜRKİYE

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.