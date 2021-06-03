Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus, Abel Ferreira ve 8 isim...

Son dakika transfer haberleri: 'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus, Abel Ferreira ve 8 isim...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Başkan , ile yola devam edilmeyeceğini açıklamasının ardından tenik direktör arayışları için start verildi. Belözoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Fenerbahçe'ye veda ederken, 'nın teknik direktör listesi de belli oldu. Buna göre Fenerbahçe'nin Christophe Galtier, Jorge Jesus, Abel Ferreira gibi isimlerin de içinde bulunduğu 11 kişilik teknik direktör listesi olduğu belirtildi. İşte o isimler... | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:10
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

Başkan 'un ile yolları ayırdıklarını açıklamasının ardından 'de gözler yeni hocaya çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus, Abel Ferreira ve 8 isim...

ABEL FERREIRA (PORTEKİZ)

Aday enflasyonu yaşanırken son olarak Palmeiras'la Copa America'yı kazanan 42 yaşındaki Abel Ferreira listeye eklendi. Ferreira'nın Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı teklife sıcak baktığı belirtildi.

İşte diğer adaylar:

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

BERND SCHUSTER (ALMANYA):
Real Madrid, Getafe, Malaga ve Beşiktaş gibi takımlarda çalıştı. 61 yaşında.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

VILLAS-BOAS (PORTEKİZ):
Porto, Chelsea, Tottenham gibi önemli takımlarda çalıştı. Lazio'yu reddettiği söyleniyor. 43 yaşında.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

FONSECA (PORTEKİZ):
Roma ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. 48 yaşında. 'un kriterlerine birebir uyuyor. Lig ve kupa şampiyonlukları var.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

MARCO SILVA (PORTEKİZ):
Son olarak Everton'da görev yaptı. 43 yaşında ve boşta. Olympiakos'ta şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

LABBADIA (ALMANYA):
55 yaşında ve boşta. Ciddi bir başarısı olmaması şansını azaltıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

RANGNICK (ALMANYA):
62 yaşında. Çok tecrübeli. Everton ve Tottenham ile de görüştüğü konuşuluyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

CONCEIÇAO (PORTEKİZ):
46 yaşında. Porto ile sözleşme uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor. Al Sadd'ın 10 milyon euro'luk teklifini reddettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

GALTIER (FRANSIZ):
Nice ile pazarlık halinde. Lille'in başkanı Létang, kalması için sonuna kadar çaba harcayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

JORGE JESUS (PORTEKİZ):
Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi var. A Bola, 66 yaşındaki hocanın ayrılacağından bahsetmezken takımı güçlendirmek için çalıştığını yazdı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

BRUNO LAGE (PORTEKİZ):
45 yaşında. Boşta. Wolverhampton'un çalışma izni alabilmesi halinde takımın başına getirmek istediği yazıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Christophe Galtier, Jorge Jesus ve 9 isim...

DAUM (ALMANYA):
Boşta. 67 yaşına gelen Alman teknik adam teklif gelmesi halinde 'ye gelmeye hazır.

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