Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil Meksika'nın Necaxa kulübüne ortak oldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli 'nın Necaxa kulübüne ortak oldu!

'nin yıldız futbolcusu , 1. Lig ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı. Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu , ünlü model , Kate Upton'un beyzbolcu eşi , 'in yıldız basketbolcusu , eski ünlü basketbolcular ve ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı yer alıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:53
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil Meksika'nın Necaxa kulübüne ortak oldu!

'nin yıldızı , kulüp sahibi oldu! Türk asıllı Alman futbolcu, 1. Lig ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı.

Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu , ünlü model , Kate Upton'un beyzbolcu eşi , 'in yıldız basketbolcusu , eski ünlü basketbolcular ve ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı yer alıyor.

Ülke basınında birçok gazete ve televizyon kanalına konu olan haberde, ünlü futbolcudan "Yıldız" ve "Dünya Şampiyonu" olarak bahsedildi. Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika'nın en üst ligi olan 'te yer alıyor.

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