Son dakika FB transfer haberleri | Mesut Özil de devreye girdi! Marcelo Fenerbahçe'ye

Tam 15 sezondur formasını giy diği Real Madrid'den ayrılması - gündemde olan Marcelo'nun ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Yabancı kaynaklı birçok gazete ve haber sitesinde konuyla ilgili önemli iddialar ortaya atılırken, dün de Todofichajes'te detaylı bilgiler verildi.

İspanyol sitesinde yer alan haberde şu ifadeler kullandı: "Fenerbahçe kadrosuna birinci sınıf futbolcular katmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Real Madrid oyuncusu. Brezilyalı yıldız da yeni bir macera araması gerektiğini biliyor. Real Madrid'den takım arkadaşı olan Mesut Özil de kendisini Türkiye'de oynamaya ikna etmeye çalışıyor. Marcelo düşünmek için zaman iste di. Fenerbahçe yıllık 4.5 milyon euro'dan Marcelo'ya 2 senelik sözleşme önerdi." Bu arada 33 yaşındaki sol bek için İtalyan devi Juventus'un da ısrarcı olduğu ileri sürüldü.