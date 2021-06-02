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Son dakika FB transfer haberleri | de devreye girdi! Marcelo 'ye

Todofichajes, Kanarya’nın Sambacı’ya 4.5 milyon euro’dan 2 yıllık teklif yaptığını belirtti. ’in de eski takım arkadaşını ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Mesut Özil de devreye girdi! Marcelo Fenerbahçe'ye

Tam 15 sezondur formasını giy diği 'den ayrılması - gündemde olan Marcelo'nun ismi uzun süredir ile anılıyordu. Yabancı kaynaklı birçok gazete ve haber sitesinde konuyla ilgili önemli iddialar ortaya atılırken, dün de Todofichajes'te detaylı bilgiler verildi.

İspanyol sitesinde yer alan haberde şu ifadeler kullandı: "Fenerbahçe kadrosuna birinci sınıf futbolcular katmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Real Madrid oyuncusu. Brezilyalı yıldız da yeni bir macera araması gerektiğini biliyor. Real Madrid'den takım arkadaşı olan de kendisini 'de oynamaya ikna etmeye çalışıyor. Marcelo düşünmek için zaman iste di. Fenerbahçe yıllık 4.5 milyon euro'dan Marcelo'ya 2 senelik sözleşme önerdi." Bu arada 33 yaşındaki sol bek için devi 'un da ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

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