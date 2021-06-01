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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye transferinde engeli!

'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, büyük bir değişime gidiyor. Başkan , yaptığı açıklamada yabancı bir teknik adam ile anlaşacaklarını söylerken, ile de yollar ayrılıyor. Koç, takıma yapılacak takviyelerle ilgili ise stoper, bek, kanat ve forvet transferleri yapılacağını söyledi. Stoper için adı geçen isimse 'di. Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldızın transferinde engeli çıktı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 17:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 18:30
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Jerome Boateng transferinde Jose Mourinho engeli!

ile yollarını ayıran 'e Fenerbahçe'nin yanı sıra ve 'nun teklif yaptığı kaydedildi.

'un haberinde Münih'e veda eden Jerome Boateng'e en ciddi taliplerin 'dan Monaco ile 'dan Roma olduğu kaydedildi. Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Alman stoper konusunda en dikkat çekici tekliflerin bu iki kulüpten geldiği aktarıldı.

Özellikle Roma'da 'nun savunmada tecrübeli bir isim istemesi nedeniyle Boateng'i istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Geçen sezon Bayern'de 39 maçta forma giyen Boateng 2 gol 1 asistle katkı yapmıştı.


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