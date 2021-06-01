Zeki Uzundurukan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! "Emre Belözoğlu'dan sonra yüzde 90..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı konuşmada Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak yola devam edilmeyeceğini resmen açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör adayları arasında işaret ettiği Portekiz ve Alman ekolü hakkında konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı lacivertlilerin teknik direktör operasyonuna dair, "Portekizli hoca olması daha doğru olur. Fenerbahçe'nin bu takımına Alman ekolünü yerleştiremezsin. Portekiz'den Jardim'i başkanın çok sevdiği ve daha önce görüşmeler yaptığı söyleniyor. Şu anda boşta. Luis Campos'un İstanbul'a gelip bir sunum yaptığı haberi var. Sportif direktörün yüzde 90 Luis Campos olacak. Hocanın da Jardim olma olasılığı çok yüksek" dedi.