Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Emre Belözoğlu eleştirisi! "Başarısızlığın faturası..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak yola devam etmeyeceğini resmi dille duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Belözoğlu ile çalışmayacağını ifade etmesinin ardından Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, bu kararı değerlendirdi. A Spor ekranlarında konuşan Zeki Uzundurukan, "Başarısızlığın faturasını Emre Belözoğlu'na kestiler" dedi.