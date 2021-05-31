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Fenerbahçeli Ferdi'yi öve öve bitiremedi! 'nın hocası...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin genç futbolcusu hakkında konuşan U21 Milli Takım Teknik Direktörü , övgü dolu sözler sarf etti. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:14
Fenerbahçeli Ferdi'yi öve öve bitiremedi! Hollanda'nın hocası...

U21 Milli Takımı Teknik Direktörü , 'de son dönemde fazla şans bulamayan 'nun gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Ferdi'nin iyi durumda olduğunu kaydeden teknik direktör, "Fenerbahçe'de Cocu sonrasında alındı ancak o gittikten sonra ilk 11'e girmeye başladı. Kulüp daha sonra Mesut Özil'i transfer etti. Macaristan'da yaptığımız idmanlarda Ferdi en iyi isimdi. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. Bana göre Hollanda'da Ajax dışında tüm takımlarda rahatlıkla forma giyebilir" dedi.

Henüz milli takım tercihini resmi olaran açıklamayan 21 yaşındaki Ferdi, Hollanda U21 takımında 16 maça çıktı ve 1 kez ağları sarstı.



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