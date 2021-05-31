Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo...

Son dakika transfer haberleri: transfer rotasını belirledi! , , ...

Son dakika haberleri... 'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak. 'nun raporu doğrultusunda transferde atağa kalkan sarı lacivertli ekip, forvet, sol bek, orta saha ve kanat transferi üzerinde yoğunlaştı. Stopere de deneyimli bir isim alınacak. Gündemde , ve gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:04
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen transfer harekatına başladı. Fenerbahçe'nin listesinde dünya yıldızları bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

, geçtiğimiz sezon forvet hattından beklenen verimi alamadı. Gelecek sezon alabileceği en iyi forvetleri almak isteyen sarı lacivertli ekipte ilk hedef Vedat Muriqi'yi takıma geri getirmek. Mücadeleci bir isim olan Muriqi Fenerbahçe'nin ateşleyici gücü olacak. Ancak İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi büyük bir engel yaratıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

EDIN VISCA

devlerinin gözü 'da, 'de ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. 'de bu sezon beklenen performansın altında kalan ve ayrılmak istediği konuşulan Visca için kulüp ve oyuncuyla yakın ilişkilerini kullanacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

ARNAUTOVIC

, Çin kulübü Shanghai Port'da oynayan Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Wes Ham United performansıyla akıllarda kalan Arnautovic'in menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

MEHDI BENATIA

İtalyan gazeteci 'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü gazeteci, ve Galatasaray'ın Al Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Medhi Benatia için devrede olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

LUCAS BIGLIA

Orta sahaya lider bir futbolcu arayan , 'ün yıldızı 'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti. İtalyan gazeteci , pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor. Karagümrük'e bu transfere karşılık bir miktar para ile Thiam ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

FABIO BORINI

Sarı lacivertli ekip, 'ün başarılı oyuncusu Borini için kulübü ile prensipte anlaşmaya vardı. Paket transfer olarak Biglia ile birlikte takıma katılacak olan Borini için para+takas yöntemine başvurulacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

ORIGI

Golcü arayışını sürdüren 'nin Liverpool'lu Divock Origi için devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibinde kulübeye hapsolan Belçikalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

DAVIDE SANTON

Bir dönem Beşiktaş'ın yakın takibine giren Davide Santon, 'nin bek alternatifleri arasında bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

DANNY WELBECK

Kaliteli forvet arayışında olan 'nin alternatiflerinden biri de bonservisi elinde olan Danny Welbeck. Sağlık raporları incelenecek olan oyuncunun sağlık problemi olmaması halinde takıma katılabilir.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

JAROME BOATENG

Daha önce de 'nin gündemine gelen tecrübeli savunmacı , Bayern Münih ile olan 10 yıllık kariyerine son verdi. Yıldız stoper, şu anda bonservisini elinde bulunduruyor. Stopere deneyimli bir savunmacı arayan Fenerbahçe'nin, Boateng'e olan ilgisi arttı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Jarome Boateng, Visca, Marcelo... | FB haberleri

MARCELO

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan , Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de oldu.

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