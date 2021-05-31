Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe transfer harekatına başladı. Fenerbahçe'nin listesinde dünya yıldızları bulunuyor.
VEDAT MURIQI
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon forvet hattından beklenen verimi alamadı. Gelecek sezon alabileceği en iyi forvetleri almak isteyen sarı lacivertli ekipte ilk hedef Vedat Muriqi'yi takıma geri getirmek. Mücadeleci bir isim olan Muriqi Fenerbahçe'nin ateşleyici gücü olacak. Ancak İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi büyük bir engel yaratıyor.
EDIN VISCA
Süper Lig devlerinin gözü Edin Visca'da, Fenerbahçe'de Visca ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Başakşehir'de bu sezon beklenen performansın altında kalan ve ayrılmak istediği konuşulan Visca için Emre Belözoğlu kulüp ve oyuncuyla yakın ilişkilerini kullanacak.