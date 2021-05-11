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Son dakika spor haberleri: PFDK'dan 'ye ceza! ve ...

(PFDK);  ile yöneticileri ve 'ye "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle toplam 160 bin TL para cezası verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 16:39
Son dakika spor haberleri: PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza! Alper Pirşen ve Selahattin Baki...

(PFDK); ile yöneticileri ve 'ye "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle toplam 160 bin TL para cezası verdi.

PFDK tarafından yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle:
" A.Ş.'nin, kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALPER PİRŞEN'in, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."


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