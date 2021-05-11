Son dakika spor haberi: Usta kalemden Fenerbahçe'ye Enner Valencia eleştirisi!

Beşiktaş, Karagümrük maçını kutup yıldızı mı sayacak yoksa şampiyonluğu teslim almak içgüdüsüyle yolunu kaybetmek arasında sıkışıp kalacak mı bekleyip göreceğiz! Sonuç ne olursa olsun benim için sezonun şampiyonu Sergen Yalçın'dır. Paranın gücüne karşı şampiyonluğun tanımını değiştiren bir takım yarattığı için. Şartların eşit olmadığı bir lig düzeninde elindeki kadroyu bugünlere taşıdığı için. Her şeyden önemlisi kimseye minnet etmeyen "erkekçe yalnızlığı" için.

Galatasaray'a gelince, her zaman koşunun içindeydi ama bazı maçlarda öylesine gamsızdı ki yolun kenarına oturdu, rakiplerinin kendisini geçmesini bekledi. Şimdi de rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yok yere kaybedilenleri kazanmak için bazen dev adımlar atmak da yetmez ama bazen de mucize kapıya gelir. Belli mi olur!