Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

Son dakika transfer haberi: 'nin büyük planı ortaya çıktı! 'ın yerine...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızları için de teklifler gelmeye başladı. Kanarya'da en ciddi teklif için geliyor. Fenerbahçe yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi ve yerine gelecek ismi bile belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:35
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

'nin yıldızı , kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün transfer listesine girdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

Sarı-lacivertlilerin yıldızı hem 'de hem de milli takımda gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

'ı isteyen takım çok ancak bu konuda ilk adımı atan Crystal Palace olacak. Premier Lig ekibi, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

2018'DE GİDİYORDU

Crystal Palace'ın 'a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı. Ancak Sako'nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan'dan vazgeçip Sörloth'u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan'ı elinden kaçırmamaya kararlı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

'20 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR'

İngiliz ekibi, Milli futbolcuyu çok istiyor. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanmayı planlıyorlar.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

'ın menajeriyle temasa geçen İngiliz ekibinin yetkilileri, oyuncu ile anlaşması halinde ile pazarlık bile etmeden 20 milyon Euro'yu vererek bu transferi hemen bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zaten Sarı-Lacivertliler de bu rakamın altında gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

OZAN YERİN ORKUN

, bu sezonun başında transfer piyasasında kendisini kanıtlamış, tecrübeli oyunculara yönelmişti. Sarı-Lacivertliler bu kez genç futbolculara ağırlık vermeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

Emre Belözoğlu'nun transfer listesinin ilk sıralarında ise Orkun Kökçü yer alıyor. Başarılı teknik adam, 20 yaşındaki yıldızın mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

MILAN TEMAS HALİNDE

Orkun Kökçü'yü transfer etmek hiç kolay değil. Milli futbolcu, Feyenoord'daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Son olarak Milan, Orkun'un durumunu sormak için hem Hollanda ekibiyle hem de oyuncunun menajerliğini de yapan babası Halis Kökçü ile temasa geçti. Başarılı oyuncunun bonservis bedelinin en az 15 milyon Euro olması muhtemel.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

"ALO BEN EMRE ABİN"

Eğer İngiltere'ye giderse, Emre Belözoğlu bu transferden gelecek gelirin büyük bölümünün Orkun için harcanmasını istiyor. Belözoğlu, Avrupa'dan talipleri olan 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusuyla ise bizzat ilgilenecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

"Alo, ben Emre abin" sloganıyla yaz ve kış transfer dönemine damga vuran 40 yaşındaki futbol adamı, Orkun Kökçü ile görüşme gerçekleştirip 'ye katılması için ikna etmeye çalışacak. Orkun, bu sezon Feyenoord'da 26 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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