Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük planı ortaya çıktı! Ozan Tufan'ın yerine...

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün transfer listesine girdi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün transfer listesine girdi.
Sarı-lacivertlilerin yıldızı hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor.
Ozan Tufan'ı isteyen takım çok ancak bu konuda ilk adımı atan Crystal Palace olacak. Premier Lig ekibi, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için kolları sıvadı.
2018'DE GİDİYORDU
Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı. Ancak Sako'nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan'dan vazgeçip Sörloth'u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan'ı elinden kaçırmamaya kararlı.
'20 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR'
İngiliz ekibi, Milli futbolcuyu çok istiyor. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanmayı planlıyorlar.
Ozan Tufan'ın menajeriyle temasa geçen İngiliz ekibinin yetkilileri, oyuncu ile anlaşması halinde Fenerbahçe ile pazarlık bile etmeden 20 milyon Euro'yu vererek bu transferi hemen bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zaten Sarı-Lacivertliler de bu rakamın altında gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
OZAN YERİN ORKUN
Fenerbahçe, bu sezonun başında transfer piyasasında kendisini kanıtlamış, tecrübeli oyunculara yönelmişti. Sarı-Lacivertliler bu kez genç futbolculara ağırlık vermeyi planlıyor.
Emre Belözoğlu'nun transfer listesinin ilk sıralarında ise Orkun Kökçü yer alıyor. Başarılı teknik adam, 20 yaşındaki yıldızın mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi.
MILAN TEMAS HALİNDE
Orkun Kökçü'yü transfer etmek hiç kolay değil. Milli futbolcu, Feyenoord'daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Son olarak Milan, Orkun'un durumunu sormak için hem Hollanda ekibiyle hem de oyuncunun menajerliğini de yapan babası Halis Kökçü ile temasa geçti. Başarılı oyuncunun bonservis bedelinin en az 15 milyon Euro olması muhtemel.
"ALO BEN EMRE ABİN"
Eğer Ozan Tufan İngiltere'ye giderse, Emre Belözoğlu bu transferden gelecek gelirin büyük bölümünün Orkun için harcanmasını istiyor. Belözoğlu, Avrupa'dan talipleri olan 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusuyla ise bizzat ilgilenecek.
"Alo, ben Emre abin" sloganıyla yaz ve kış transfer dönemine damga vuran 40 yaşındaki futbol adamı, Orkun Kökçü ile görüşme gerçekleştirip Fenerbahçe'ye katılması için ikna etmeye çalışacak. Orkun, bu sezon Feyenoord'da 26 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.