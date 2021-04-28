Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! İşte bonservis bedeli

Son dakika haberleri | 'ye sürpriz golcü! İşte bonservis bedeli

Sezon başında ve ile yollarını ayıran ve bu bölgeye , , ve 'yı transfer eden , Ekvadorlu yıldız dışında diğer isimlerden beklediği katkıyı alamadı. Ademi'yi kiralık olarak 'e gönderen Fenerbahçe, Cisse ve Samatta ile de yola devam etmek istemiyor. Bu doğrultuda golcü arayışlarını hız veren 'ya sürpriz bir haber geldi. Sarı-lacivertliler 'un yıldızı ile ilgilenirken, bu transferde 7 rakibinin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:35
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! İşte bonservis bedeli

Bu sezon santrafor konusunda beklentilerini karşılayamayan 'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! İşte bonservis bedeli

'nde formasıyla gol patlaması yaşayan Kamerunlu forvet Jean-Pierre Nsame'yi isteyen kulüpler arasında 'nin de olduğu yazıldı. İddialara göre Fenerbahçe dışında 7 kulübün daha Nsame için teklif ilettiği ifade ediliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! İşte bonservis bedeli

Nsame'ye dışında talip olan takımların ise , , , , , , olduğu kaydedildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! İşte bonservis bedeli

Çıkan haberlere göre kulübünün Nsame için belirlediği bonservis bedelinin 7 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! İşte bonservis bedeli

2017'de Servette'den 'a 900 bin euro transfer olan Nsame, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı toplam 38 maçta 25 gol 9 asist üreterek kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

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