Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! İşte bonservis bedeli

Bu sezon santrafor konusunda beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe 'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla gol patlaması yaşayan Kamerunlu forvet Jean-Pierre Nsame'yi isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu yazıldı. İddialara göre Fenerbahçe dışında 7 kulübün daha Nsame için teklif ilettiği ifade ediliyor.