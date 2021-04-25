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Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'dan takıma uyarı

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'in 37. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Teknik direktör da zorlu karşılaşma öncesi takıma uyarılarda bulundu. Belözoğlu, "Puan kaybının telafisi yok. Her maçımız final. Kasımpaşa önünde 90 dakika tam konsantrasyon ve disiplinle mücadele etmeliyiz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan takıma uyarı

'de bugün 'yı konuk edecek olan bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi.

TÜM GÜCÜMÜZÜ SAHAYA VERMELİYİZ

Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Her maçımız final. Kasımpaşa da bu 6 final maçından sadece birisi. Herkes fiziksel ve mental anlamda tüm gücünü sahaya yansıtmalı. Kasımpaşa'nın da puana ihtiyacı var. Onlar da sahaya kesinlikle direnç koyacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız. Öne geçsek bile rehavet bizim için felaket olur. (Takvim)

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