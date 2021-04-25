Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan takıma uyarı

Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik patron Emre Belözoğlu futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam puan kaybının kesinlikte telafisinin olmadığını 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile sahada kalmaları gerektiğini söyledi.

TÜM GÜCÜMÜZÜ SAHAYA VERMELİYİZ

Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Her maçımız final. Kasımpaşa da bu 6 final maçından sadece birisi. Herkes fiziksel ve mental anlamda tüm gücünü sahaya yansıtmalı. Kasımpaşa'nın da puana ihtiyacı var. Onlar da sahaya kesinlikle direnç koyacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız. Öne geçsek bile rehavet bizim için felaket olur. (Takvim)