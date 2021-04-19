Haberler Fenerbahçe İrfan’a tam puan

İrfan’a tam puan

, uzun yıllar formasını giydiği ’e karşı bu kez formasıyla sahadaydı. 85 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. 68 kez topla buluştuğu maçta yüzde 85 pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya da destek verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
İrfan’a tam puan
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, uzun yıllar formasını giydiği 'e karşı bu kez formasıyla sahadaydı. 85 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. 68 kez topla buluştuğu maçta yüzde 85 pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya da destek verdi.
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