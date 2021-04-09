Valencia farkı

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Enner Valencia, Yeni Malatyaspor karşısında takımının tek golünü atan isimdi. 18. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Valencia, sol çaprazdan yere vurdurarak kaleci Ertaç'ı avlamayı başardı. Bu golle birlikte Fenerbahçe'nin bu sezon ligde attığı 56 golün 23'ü duran toplardan gelmiş oldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de en çok duran top golü bulan takım konumunda yer alıyor. Bu arada Enner Valencia, Süper Lig'de Aralık 2019'da Deniz Türüç'ün Rizespor'a attığı golden bu yana frikik golü atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Enner Valencia, bu sezonki 6. golünü Yeni Malatyaspor'a attı.



DİREĞE TAKILDI

Yeni Malatya karşısında sahanın iyileri arasında yer alan Enner, Valencia 89. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Cepheden sert vuruşunda Ertaç'ın müdahale ettiği top üst direkten dışarı gitti.



FENERBAHÇE'NİN EN GÜLCÜSÜ

Valencia, bu sezonki 6. golünü Yeni Malatyaspor'a attı. Ekvadorlu futbolcu böylece, Thiam ile gol sayısını eşitledi ve Fenerbahçe'nin en çok gol atan iki oyuncusundan birisi oldu. Bu arada başarılı futbolcunun, Süper Lig'de 1 de asisti bulunuyor.