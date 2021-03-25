Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Aurelio ve Volkan Demirel yapacak

Son dakika haberi: 'de 'nun yardımcılıklarını ve yapacak

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ile yollar ayrılmış ve takım sezon sonuna kadar 'na emanet edilmişti. Erol Bulut ile birlikte genç teknik adamın ekibi ile de yollar ayrıldı. Sarı-laciverlilerde Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını ve yapacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 20:52
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Aurelio ve Volkan Demirel yapacak

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak göreve getirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak.

Futbolculuk kariyeri devam ederken önce sonrasında ise lisans kurslarını bitiren Emre Belözoğlu, pro-lisans sahibi oldu. Yarından itibaren takıma antrenman yaptırmaya başlayacak olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti. ile yollar ayrıldıktan sonra takım 'a emanet edilmişti.

Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Emre Belözoğlu, ligin geri kalanında takımı sahaya sürecek. Öte yandan Erol Bulut'un yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken , gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

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