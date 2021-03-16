Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

Son dakika spor haberi: 'ye 'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

Son dakika spor haberi... 'in 30. haftasında başkent ekibi 'ne 2-1 mağlup olan 'de yenilginin yankıları sürüyor... Öte yandan Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Pelkas için ülkesinden tepki geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 13:28
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

yenilgisi sonrası 'de bir kez daha Dimitris Pelkas belirsizliği gündeme geldi. Özellikle teknik direktör Erol Bulut, Pelkas konusunda ilginç bir tavır alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

NE ZAMAN SOLA KAYSA...
Milliyet'in haberine göre; Merkez orta saha olarak oynamayı seven ve başarılı olan Pelkas, ne zaman sol kanada kaysa hem oyuncu hem takım zarar görüyor. Bu sezon ligde 5 gol 7 asistle 12 gole direkt etki eden 26 yaşındaki yıldız, sadece 1 kez sol kanat oynarken Göztepe deplasmanında gol katkısı verdi. Diğer 4 gol 7 asist hep orta sahanın merkezinde olduğunda geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

HEP ORTA SAHANIN ORTASINDAYDI
Özellikle 'nin liderliğe yükseldiği ocak ayında yıldız futbolcu 3 gol 6 asistle oynadı ve hep orta sahanın ortasındaydı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

TRABZONSPOR MAÇINDA MERKEZE KAYDI VE....
Son 2 deplasman galibiyetinde de bu durum öne çıktı. Trabzonspor deplasmanında Mesut Özil oyundan alınınca Pelkas merkeze kaydı, galibiyet golünü attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

KONYA MAÇINDA DA ORTADAYDI, SONUÇ...
Konyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle Mesut olmayınca, Pelkas ortadaydı, takım ilk yarıda skoru 2-0 yaptı, Pelkas asiste imza attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

"KANATTA SEVMİYOR"
Pelkas'la ilgili 'dan Gazzetta muhabiri Thodoris Vasilis, kısa bir değerlendirmede bulundu. Thodoris Vasilis "Pelkas kanat oynamayı sevmez. PAOK'ta da böyleydi. Rahat hissettiği yer forvet arkası. Oyunu yönlendirebildiği, özgür olduğu yer. Kanatta sıkışıp kalıyor" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

PAOK ÖRNEĞİ
'de sol kanat ve orta saha merkez arasında gidip gelen Dimitris Pelkas, ilginç bir örnekle öne çıkıyor. Pelkas kariyerinin en iyi sezonunu 2017-18'de PAOK'ta geçirdi. Yunan yıldız 12 gol 11 asistle oynadı. Pelkas o sezon orta sahanın merkezinde 20 maça çıktı ve tam 10 gol 9 asistlik katkı yaptı. Diğer 2 gol 2 asist ise sol kanattayken geldi.

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