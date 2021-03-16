Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan Pelkas tepkisi! Mevkisi...

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe 'de bir kez daha Dimitris Pelkas belirsizliği gündeme geldi. Özellikle teknik direktör Erol Bulut, Pelkas konusunda ilginç bir tavır alıyor.

NE ZAMAN SOLA KAYSA...

Milliyet'in haberine göre; Merkez orta saha olarak oynamayı seven ve başarılı olan Pelkas, ne zaman sol kanada kaysa hem oyuncu hem takım zarar görüyor. Bu sezon ligde 5 gol 7 asistle 12 gole direkt etki eden 26 yaşındaki yıldız, sadece 1 kez sol kanat oynarken Göztepe deplasmanında gol katkısı verdi. Diğer 4 gol 7 asist hep orta sahanın merkezinde olduğunda geldi.