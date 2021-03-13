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Son dakika FB haberleri | 'ye 'den sürpriz golcü!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan 'de, gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler ile ilgili bu doğrultuda flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre 'ın 'u gönderip yerini doldurduğu yıldız isim, sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 01:01
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz golcü!

Sezonu 22 transferle tamamlayan , gelecek yıl için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz golcü!

Sabah'ın haberine göre; yurt içinden forması giyen Boupendza için ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için 'den sürpriz bir isimle temasta...

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz golcü!

Sezona 'ta başlayan, ardından devre arasında 'a geçen , sezon sonunda serbest kalıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz golcü!

Devre arası transferinin son gününde 'un 'a kiralanmasının ardından 'a geçen King, 'de şu ana kadar 7 maçta süre buldu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz golcü!

Ancak bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan oyuncusu King, 'de 5 farklı takımda forma giydi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz golcü!

OĞLU FENERBAHÇELİ!

, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda oğluna forması giydirdiği yukarıdaki fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Norveçli oyuncunun o dönemde de sarı-lacivertli takım için transfer dedikoduları çıkmış, Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz golcü!

ATTILA SZALAI İLE AYNI ŞİRKETE BAĞLI

29 yaşındaki oyuncunun menajerliğini 'nin 'yi transfer ettiği firmasının yapması, transferdeki bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor.

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