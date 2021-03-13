Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz golcü!

Devre arası transferinin son gününde Cenk Tosun'un Beşiktaş'a kiralanmasının ardından Everton'a geçen King, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maçta süre buldu.

Ancak bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Norveç Milli Takımı oyuncusu King, İngiltere'de 5 farklı takımda forma giydi.