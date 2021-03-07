Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Konyaspor kamp kadrosu belli oldu! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı. Kanarya, uzun süren sakatlığı sonrası Luiz Gustavo'yu Konyaspor maçı ile yeniden takıma dahil etti. İşte o liste...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 16:32Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 16:40
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında kritik Konyaspor deplasmanına çıkacak. Zirvede kalma mücadelesi adına büyük önem taşıyan bu müsabaka öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.
GUSTAVO DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından açıklanan listede Luiz Gustavo'nun uzun süren sakatlığı sonrası kadroya dahil edildiği görüldü.