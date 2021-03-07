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Son dakika spor haberi: 'nin kamp kadrosu belli oldu! ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de oynayacağı mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı. Kanarya, uzun süren sakatlığı sonrası 'yu Konyaspor maçı ile yeniden takıma dahil etti. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 16:32 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 16:40
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Konyaspor kamp kadrosu belli oldu! Luiz Gustavo...
, Süper Lig'in 29. haftasında kritik deplasmanına çıkacak. Zirvede kalma mücadelesi adına büyük önem taşıyan bu müsabaka öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.

GUSTAVO DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından açıklanan listede 'nun uzun süren sakatlığı sonrası kadroya dahil edildiği görüldü.

İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor kamp kadrosu;

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