Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

maçı CANLI

'in 28. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Zirve yarışında avantaj kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, ile birlikte 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un bu serisine son vermeyi hedefliyor. Antalyaspor ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak istiyor. Maçın CANLI anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 18:55
Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile , Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da yenerek zirve yolunda hata yapmak istemiyor.


FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, , , , , , , Pelkas, , Samatta

ANTALYASPOR: , , , , Veysel Sarı, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düşmüşlerdi. İki futbolcu da Antalyaspor maçında yok.

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