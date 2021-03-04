Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da yenerek zirve yolunda hata yapmak istemiyor.





FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil, Samatta



ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Naldo, Kudryashov, Veysel Sarı, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düşmüşlerdi. İki futbolcu da Antalyaspor maçında yok.