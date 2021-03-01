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Fenerbahçe'de 'in durumu belli oluyor!

Spor Toto 'de 'u mağlup ederek kötü gidişe derbi galibiyetiyle dur diyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya alınmayan 'in son durumu ise çarşamba günü yapılacak son antrenmanda belli olacak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:58
Fenerbahçe'de Caner Erkin'in durumu belli oluyor!

Spor Toto 'in 27'nci haftasında dün deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 1-0'lık galibiyetle kritik maç sonrası kara bulutları dağıttı. Galibiyet serisini Trabzonspor deplasmanıyla başlatmak isteyen sarı-lacivertli ekipte şimdiki hedef ise maçında mutlu sona ulaşmak.
'de 27'nci hafta geride kalırken Fenerbahçe 54 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Ligde sahasında engeline takıldıktan sonra yoğun bir baskı altına giren ve galibiyet serisi yakalamak isteyen Fenerbahçe'nin adeta kader maçı olan Trabzonspor deplasmanındaki galibiyetiyle yüzü güldü. Kalan 14 haftada en az kayıp yaşayarak sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef -TAV Antalyaspor karşılışması.

PELKAS VE SZALAI BEĞENİ TOPLADI

Sarı-lacivertli ekipte ile , takıma dahil oldukları gündün beri önemli katkılar sundu. Trabzonspor maçında 'in yokluğunda sol bekte görev alan Szalai önemli katkıları ile herkesin beğenisini toplarken teknik ekibin güvenini boşa çıkarmadı. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ise giydiği forma ile özdeşleşen bir diğer isim arasında yer aldı. Verilen görevleri kusursuzca yapan Yunan futbolcu, bulduğu gol ile takımının sahadan galip gelmesini sağladı. Pelkas, bu sezon 17 maçta görev alırken 5 gol 5 de asist başarısı gösterdi.

MESUT ÖZİL BEKLENENİN ALTINDA

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu , sarı-lacivertli ekibe dahil olduğu günden bu yana Süper Lig'de 5, 'da ise 1 karşılaşmada görev aldı. Ligdeki 3'ü maça ilk 11 başlayan tecrübeli futbolcu, diğer mücadelelere ise sonradan dahil oldu.
İngiliz ekibi 'de uzun süre forma giymediği için maç eksiği bulanan Özil, yeniden sahalara dönse de henüz beklenen performansına ulaşamadı. Son oynanan Trabzonspor maçına da 11'de başlayan Özil, 66'ncı dakikada yerini Samatta'ya bıraktı.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Trabzonspor karşılaşmasının arından ligde 28'inci haftada oynayacağı maçına odaklanan Fenerbahçe, hazırlıklarına ise ara vermeden devam edecek. Trabzonspor maçının 56'ncı dakikasında Yandaş ve 72'nci dakikasında Serdar Aziz sarı kart gördüler. İki oyuncu ligin 28'inci haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

CANER ERKİN'İN DURUMU

Teknik heyet kararıyla Trabzonspor deplasmanı maç kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in Perşembe günü oynanacak Antalyaspor maçında olup olmayacağı merak ediliyor. Bu uzaklaştırmanın 1 maçlık mı olduğu yoksa devamının gelip gelmeyeceği çarşamba günkü son antrenmanda belli olacak.

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