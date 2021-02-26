Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

Öte yandan Fenerbahçe 'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olmasının Erol Bulut 'un en büyük hatalarının olduğu dile getirildi.

REFERANS BABASI

Sarı lacivertlilerin Razvan Lucescu'yu tercih etmesindeki en büyük etmenin babası Mircea Lucescu'nun olduğu aktarılırken, genç hocanın daha önce PAOK ve Al Hilal ile şampiyon olması bu kararda önemli rol oynuyor.