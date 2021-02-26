Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

için flaş teknik direktör iddiası! yerine Pelkas'ın eski hocası...

'de son dakika teknik direktör haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan kritik derbisine hazırlanırken, bir yandan da zirve yarışında kalmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Kanarya'nın, teknik direktör 'un olası ayrılığı halinde yerine 'acil eylem planı' olarak takımı emanet edeceği ismi bulduğu iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 12:04 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 12:12
Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da gelecek planları yapıyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

Sarı lacivertliler, zirve yarışındaki bu kritik virajdan sorunsuz çıkmak ve şampiyonluk yolunda takibe devam etmek istiyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

Bununla beraber 'de bir de 'acil eylem planının' hazırlandığı iddiası gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin olası Trabzon mağlubiyeti sonrası işlerin değişebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

Sezon başından bu yana 'de teknik direktör 'un oynattığı futbolun beğenilmemesi ve yıldızlarla dolu kadronun halihazırda lider Galatasaray'ın gerisinde kalmasının genç hoca için hanesine eksi yazdığı aktarılıyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

'nin olası Trabzon mağlubiyetiyle beraber teknik direktör değişimine gidebileceği ve ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

LİSTEDE DEV HOCALAR VAR
Arap basınının Rumen kaynakları ele aldığı haberde, 'nin hoca adaylarına yer verilirken, listede Arsene Wenger ve Sarri gibi isimlerin olduğu ancak tercihin başka bir isim olabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

Bununla beraber 'de teknik direktör adayları arasında zirveyi 'nun aldığı iddia edildi. Lucescu'nun sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine geldiği biliniyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

Öte yandan 'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olmasının 'un en büyük hatalarının olduğu dile getirildi.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

REFERANS BABASI
Sarı lacivertlilerin 'yu tercih etmesindeki en büyük etmenin babası Mircea Lucescu'nun olduğu aktarılırken, genç hocanın daha önce PAOK ve Al Hilal ile şampiyon olması bu kararda önemli rol oynuyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

PARMA DA İSTİYOR
Öte yandan şu anda boşta olan 'ya İtalyan ekibi Parma'nın da ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

34 YILLIK HASRETE SON VERMİŞTİ
, 2018-29 sezonunda Yunan ekibi PAOK ile 29. haftada Levadiakos'u 5-0 mağlup etmiş ve kulübün 34 yıl sonra şampiyon olmasına neden olmuştu.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Erol Bulut yerine Pelkas'ın eski hocası...

PELKAS'I TANIYOR
Rumen teknik direktör, PAOK'ta teknik direktörlük görevi üstlendiği süre zarfında 'nin şu anki yıldızı Dimitrios Pelkas'ın da hocalığını yapmıştı.

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