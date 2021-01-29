Yaprak dökümü başladı

Faslı oyuncu, eski kulübü Club Brugge'a dönerken, sarı-lacivertlilerde kısa süre içinde birkaç isimle de yolların ayrılması bekleniyor. Kemal Ademi ile Mauricio Lemos'un kiralık, Cisse'nin de bonservisiyle takımdan ayrılacağı belirtiliyor.