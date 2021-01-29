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Yaprak dökümü başladı

Sezon başından bu yana kadro dışı olan , ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde farklı birçok isimle de yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:37 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Yaprak dökümü başladı

Faslı oyuncu, eski kulübü 'a dönerken, sarı-lacivertlilerde kısa süre içinde birkaç isimle de yolların ayrılması bekleniyor. ile 'un kiralık, Cisse'nin de bonservisiyle takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

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