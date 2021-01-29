Faslı oyuncu, eski kulübü Club Brugge'a dönerken, sarı-lacivertlilerde kısa süre içinde birkaç isimle de yolların ayrılması bekleniyor. Kemal Ademi ile Mauricio Lemos'un kiralık, Cisse'nin de bonservisiyle takımdan ayrılacağı belirtiliyor.
Yaprak dökümü başladı
Sezon başından bu yana kadro dışı olan Nabil Dirar, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde farklı birçok isimle de yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:37 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50