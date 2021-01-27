Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

'nin yeni transferi -Samuel sağlık kontrolünden geçti

'nin ekibi 'dan kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık anlaşma sağladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu -Samuel sağlık kontrolü geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:52
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

'nin anlaşma sağladığı 23 yaşındaki futbolcu -Samuel, sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze transferi için 'a gelen , 'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, , iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" derildi.

SON DAKİKA