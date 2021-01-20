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Türkiye'nin en büyüğü F.Bahçe

Youtube’da Londra’ya veda konuşması yapan , “F.Bahçe hayal ettiğim bir kulüptü. Bu yüzden gururluyum. Türkiye’nin en büyük camiası” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:29 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Türkiye'nin en büyüğü F.Bahçe

'nin yeni transferi , yayımlanan video ile Londra'ya veda etti. Sarı-lacivertli kulübün Youtube'a konuşan Özil, "Ben Fenerbahçeliydim. Şansım olursa bu takımda oynamak istiyorum dedim her zaman. Kısmet oldu. Formayı giyeceğim için mutluyum" dedi. Mesut ayrıca, "Arsenal'e geldiğimde taraftar takımını inanılmaz destekliyordu. Sahaya çıkarken bana yazılan şarkıyı duymak inanılmaz bir duygu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mesut ayrıca, "Fenerbahçe çocukluktan beri hayal ettiğim bir şey. Gururluyum. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük camiası olduğu belli. Böyle taraftarımızın olması gurur verici bir şey. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil" diye konuştu.

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