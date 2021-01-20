Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

Sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olan Kosovalı yıldız için önceki gün konuşan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, "Vedat'ı seven bir abisi olarak başarılı olmasını çok istiyorum. Morali bozuk olabilir ama Vedat buranın çocuğu. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa ilgilenir" ifadelerini kullanmıştı.