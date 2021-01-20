Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

Günün öne çıkan iddialarından biri Vedat Muriqi haberiydi...
Sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olan Kosovalı yıldız için önceki gün konuşan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, "Vedat'ı seven bir abisi olarak başarılı olmasını çok istiyorum. Morali bozuk olabilir ama Vedat buranın çocuğu. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa ilgilenir" ifadelerini kullanmıştı.
İtalya'da beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 18 hafta geride kalırken, 9 maçta 272 dakika sahada kaldı ve henüz gol sevinci yaşayamadı.