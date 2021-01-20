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'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler ara dönemde Mesut Özil, Atilla Szalai ve Osai'yi kadrosuna dahil ederken, bir sürpriz daha yapmayı hedefliyor. Buna göre Vedat Muriqi'nin 6 aylığına sarı lacivertlilere dönebileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 22:41 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

Günün öne çıkan iddialarından biri Vedat Muriqi haberiydi...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

Sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olan Kosovalı yıldız için önceki gün konuşan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, "Vedat'ı seven bir abisi olarak başarılı olmasını çok istiyorum. Morali bozuk olabilir ama Vedat buranın çocuğu. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa ilgilenir" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

İtalya'da beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 18 hafta geride kalırken, 9 maçta 272 dakika sahada kaldı ve henüz gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

BELÖZOĞLU DEVREDE
Lazio'nun 2023'e kadar sözleşmesi olan Kosovalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenilirken, 'nin de devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

Az süre aldığı için mutsuz olduğu iddia edilen ve eleştiri oklarının hedefinde kalan Vedat Muriqi'nin kiralık olarak tekrar Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Kanarya'nın sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun bu transferle de bizzat ilgilendiği ve kısa süre içinde sonuç almayı hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Vedat Muriqi...

Golcü futbolcunun dönmesi halinde yıllık kazancının yarısı olan 1.3 milyon euro'yu da sarı-lacivertliler ödeyecek.

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