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'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

'in 19. haftasının kapanış maçında sahasında MKE 'nü konuk ediyor. 'ın derbide 'ı yendiği haftada hata yapmak istemeyen , yeniden zirveye ortak olmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi 7 eksik var. İşte maç öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:03 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

, 'de bugün MKE 'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Ligde son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi planladığı karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

5'te 5 yapmayı hedefleyen 'da Mert Hakan Yandaş ile cezası, , , , ve sakatlıkları nedeniyle sahada yer almayacak.

Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

ZORAKİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör , eksiklerin çokluğunda farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Gökhan ve Caner'in yokluğunda beklerde Nazım ile Novak görev yapacak. Savunmanın göbeğinde de uzun bir aradan sonra Serdar-Tisserand ikilisi oynayacak.

Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Ortada Gustavo-Ozan, önlerinde Pelkas, kanatlarda ise ile Ferdi olacak. Bulut, önceki haftalarda olduğu gibi en uçta yine Thiam'a şans verecek.

Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Bu arada 'nde cezalı bulunmazken, sakat olan ve 'in tedavileri devam ediyor.

Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, , Ferdi, Thiam

Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Ankaragücü: Ricardo, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Diousse, , Saba, Çekiçi, Bolingi, Börven

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