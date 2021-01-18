Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

ZORAKİ DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Erol Bulut, eksiklerin çokluğunda farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Gökhan ve Caner'in yokluğunda beklerde Nazım ile Novak görev yapacak. Savunmanın göbeğinde de uzun bir aradan sonra Serdar-Tisserand ikilisi oynayacak.

Ortada Gustavo-Ozan, önlerinde Pelkas, kanatlarda ise Valencia ile Ferdi olacak. Bulut, önceki haftalarda olduğu gibi en uçta yine Thiam'a şans verecek.