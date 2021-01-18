Fenerbahçe Ankaragücü'nü ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi planladığı karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.
5'te 5 yapmayı hedefleyen Kanarya'da Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin cezası, Perotti, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle sahada yer almayacak.
ZORAKİ DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Erol Bulut, eksiklerin çokluğunda farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Gökhan ve Caner'in yokluğunda beklerde Nazım ile Novak görev yapacak. Savunmanın göbeğinde de uzun bir aradan sonra Serdar-Tisserand ikilisi oynayacak.
Ortada Gustavo-Ozan, önlerinde Pelkas, kanatlarda ise Valencia ile Ferdi olacak. Bulut, önceki haftalarda olduğu gibi en uçta yine Thiam'a şans verecek.
Bu arada Ankaragücü'nde cezalı bulunmazken, sakat olan Stelios Kitsiou ve Cebrail'in tedavileri devam ediyor.