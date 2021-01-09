Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den 'kahve' paylaşımı!

'den 'kahve' paylaşımı!

Teknik Direktörü 'in 'yi transfer etmek istediklerini açıklamasının ardından 'den flaş bir gönderme gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından 'nin gündemindeki 'den 'kahve' paylaşımı geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:33
Mesut Özil'den 'kahve' paylaşımı!

'ın 'yi istemesini açıklamasından sonra bir kahve göndermesi de 'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu 'den geldi.

Galatasaraylı futbolcular ve 'ın gol sevincinde kahve içme sevinci yapması, ardından teknik direktör 'in Başakşehirli Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi istediğini açıklamasından sonra kulübünden kahve fincan paylaşımı gelmişti.

Daha sonra ise Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapan Mesut Özil'in eşi ile yaptığı kahveli paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Mesut Özil, "Aşkımla kahve keyfi" şeklinde bir mesaj paylaştı ve bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

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