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maçı öncesi 'tan sakatlık açıklaması! "Takımın yarısı yok"

'in 114. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi 'tan açıklama geldi. Bulut, "Pandemi, sakatlıklar var. Sosa, sakat. Tam hazır olmayanlar var. Pandemiden ötürü Ozan aramızda yok. , Perotti, Lemos, Pelkas, takımın yarısı yok." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:31
Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi Erol Bulut'tan sakatlık açıklaması! "Takımın yarısı yok"

Teknik Direktörü , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kazanmak için oynayacaklarını kaydeden teknik adam, "Başakşehir'de 3 yılım geçti. Güzel başarılara imza atıldı. Bu durumda bizim de katkımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe için çalışıyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir rakip var karşımızda. Ne kadar eksiğimiz olsa da galibiyet için oynayacağız. Hedeflediğimiz 3 puanı alıp yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz." dedi.

"TAKIMIN YARISI YOK"

Eksiklere dikkat çeken Erol Bulut, "Pandemi, sakatlıklar var. Sosa, sakat. Tam hazır olmayanlar var. Pandemiden ötürü Ozan aramızda yok. , Perotti, Lemos, Pelkas, takımın yarısı yok. Şükürler olsun elimizdeki futbolcularla mücadelemizi vereceğiz ve inşallah 3 puan alacağız." ifadelerini kullandı.

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