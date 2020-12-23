Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi Erol Bulut'tan sakatlık açıklaması! "Takımın yarısı yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kazanmak için oynayacaklarını kaydeden teknik adam, "Başakşehir'de 3 yılım geçti. Güzel başarılara imza atıldı. Bu durumda bizim de katkımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe için çalışıyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir rakip var karşımızda. Ne kadar eksiğimiz olsa da galibiyet için oynayacağız. Hedeflediğimiz 3 puanı alıp yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz." dedi.

"TAKIMIN YARISI YOK"

Eksiklere dikkat çeken Erol Bulut, "Pandemi, sakatlıklar var. Sosa, Gökhan Gönül sakat. Tam hazır olmayanlar var. Pandemiden ötürü Ozan aramızda yok. Valencia, Perotti, Lemos, Pelkas, takımın yarısı yok. Şükürler olsun elimizdeki futbolcularla mücadelemizi vereceğiz ve inşallah 3 puan alacağız." ifadelerini kullandı.