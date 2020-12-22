Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Beko Leo Westermann'la yolları ayırdı

Son dakika: Beko 'la yolları ayırdı

Son dakika haberi: Beko'da, EuroLeague'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız oyun kurucusu 'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 15:36 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 15:53
Son dakika: Fenerbahçe Beko Leo Westermann'la yolları ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlasa da EuroLeague'de play-off potasının gerisinde kalan Fnerbahçe Beko'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız oyun kurucusu 'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann'a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

BİZE ULAŞIN