Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

yönetimi alarm verdi! yerine 'a önerilen isim...

'de teknik direktör konusunda flaş gelişme... Sarı lacivertli kulübün yöneticilerinin, 'un performansından memnun olmadığı ifade edilirken, dünyaca ünlü o ismi Başkan 'a önerdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:54
Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör için kazan kaldırdı.

Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

Yöneticilerin, başkan 'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise 'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

FAVRE'Yİ KAÇIRMAYALIM ÖNERİSİ
Yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi.

Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

BAŞKAN ALİ KOÇ YALNIZ KALDI
Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, ise 'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak Başakşehir maçını bekliyor.

Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

BAŞAKŞEHİR KADER MAÇI
Çarşamba günü oynanacak olan Başakşehir maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

Olası bir puan kaybında başkan 'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor

Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

, 2 İsviçre Lig şampiyonluğu, 2 2 İsviçre Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazandı.

Fenerbahçe yönetimi alarm verdi! Erol Bulut yerine Ali Koç'a önerilen isim...

Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan 61 yaşındaki teknik adam, daha önce Hertha Berlin, Nise, Zürich, ve Mönchengladbach gibi takımları çalıştırmıştı.

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