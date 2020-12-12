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Fenerbahçeli Pelkas'tan o isme flaş sözler! "Maçı kazanmazsanız..."

'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna dahil ettiği , eski takımını unutamıyor... Altyapısından yetişmesinin ardından yıllarca PAOK'ta top koşturan ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan yıldız, eski takım arkadaşına gönderdiği mesajda komşu derbisine ilişkin konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:37
Fenerbahçeli Pelkas'tan o isme flaş sözler! "Maçı kazanmazsanız..."

Fenerbahçeli yıldız , PAOK'taki eski takım arkadaşlarına Yunan derbisi öncesi şaka önemli bir uyarıda bulundu.

Konu ile ilgili konuşan Pelkas, PAOK kalecisi Alexandros Paschalakis'e gönderdiği mesajı anlatırken şu ifadelere yer verdi;

"Eski takım arkadaşlarımla iletişimde kaldır, onlara iyi dileklerimi iletiyorum. Ayrıca beraber mesajlaştığımız bir ortak grubumuz var.

Onların her zaman yanlarında olduğumu biliyorlar. Aris ile oynayacakları maçı izleyeceğim. Ayrıca kaleci Alexandros Paschalakis'e 'PAOK'un kazanmasını sağla yoksa benimle uğraşmak zorunda kalacaksın!' dedim"

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