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'ye müjdesi! Transfere izin çıktı

Mauricio Lemos'un beklenen performansı verememesi nedeniyle stoper takviyesi için çalışmalara başlayan , yaz döneminde de gündemine aldığı için girişimlere başlamıştı. Kulübü'nün Jesus'u bedelsiz olarak göndermeye sıcak baktığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 01:58
Fenerbahçe'ye Juan Jesus müjdesi! Transfere izin çıktı

Savunma yapılan takviyelere rağmen Erol Bulut'un ara döneminde stoper takviyesi istemesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk olarak ile temasa geçmiş ve olumlu dönüş almıştı.

Takvim'in haberine göre; yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Roma yönetiminin konuyu Roma teknik heyetine sunacağı ve onay verilirse Jesus'un 'ye transferine izin verileceği ifade ediliyor.

29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon fazla forma şansı bulamamıştı.

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