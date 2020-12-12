Erol Bulut'tan Malatyaspor maçı sözleri! "Önemli olan..." | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

3 puan için sahaya çıkacaklarınu vurgulayan Bulut, "Sahada çalışmak, doğruları yapmak, basit hata yapmamak, yakalanan pozisyonmları değerlendirmek lazım. İnşallah öyle bir gün olur. İnşallah keyifli maç olacak. Bizim lehimize olacağını umut ediyorum. Futbolcularım o şekilde maça hazır ama bunu söylemekle olmuyor. Kolay bir rakip değil. Oynadıkları futbol tarzı uzun toplarla oynamak. Bizim için önemli olan geçen haftaki galibiyetten sonra bu hafta iyi oyunla galip gelip yola devam etmek. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kolay maç olmayacak." dedi.