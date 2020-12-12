Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Malatyaspor maçı sözleri! "Önemli olan..." | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'tan Malatyaspor maçı sözleri! "Önemli olan..." | Son dakika haberleri

'in 12. haftasında ile karşılaşacak 'de , Bizim için önemli olan geçen haftaki galibiyetten sonra bu hafta iyi oyunla galip gelip yola devam etmek. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kolay maç olmayacak." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:46
Erol Bulut'tan Malatyaspor maçı sözleri! "Önemli olan..." | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'in 12. haftasında ile karşılaşacak olan 'de , maç öncesi açıklamalarda bulundu.

3 puan için sahaya çıkacaklarınu vurgulayan Bulut, "Sahada çalışmak, doğruları yapmak, basit hata yapmamak, yakalanan pozisyonmları değerlendirmek lazım. İnşallah öyle bir gün olur. İnşallah keyifli maç olacak. Bizim lehimize olacağını umut ediyorum. Futbolcularım o şekilde maça hazır ama bunu söylemekle olmuyor. Kolay bir rakip değil. Oynadıkları futbol tarzı uzun toplarla oynamak. Bizim için önemli olan geçen haftaki galibiyetten sonra bu hafta iyi oyunla galip gelip yola devam etmek. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kolay maç olmayacak." dedi.

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