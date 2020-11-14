Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Bulut istedi Belözoğlu bitirecek

haberi: Genç yıldız adayı 'ye! Bulut istedi Belözoğlu bitirecek

Sarı-lacivertli takımda gençleşme operasyonu devre arasında devam edecek. Romanya-Belarus karşılaşmasını izleyen Erol Bulut, 21 yaşındaki genç orta sahaya kancayı taktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 23:21 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Transfer haberi: Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Bulut istedi Belözoğlu bitirecek

'de devre arası için çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Uzun yıllar bir arada oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüp bu doğrultuda genç isimleri takibe alan sarı-lacivertli kulüpte listeye bir isim daha eklendi.

Transfer haberi: Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Bulut istedi Belözoğlu bitirecek

O da Kazakistan takımlarından Astana'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Maks Ebong oldu... Gelen haberlere göre Rumen Milli Takımı'nın genç yıldız adayları Man, Puscas ve Tanase'yi izlemek için Belarus maçını takip eden teknik direktör Erol Bulut'un, Belaruslu genç futbolcuyu beğendiği kaydedildi.

Transfer haberi: Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Bulut istedi Belözoğlu bitirecek

EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT YÜRÜTECEK
Genç çalıştıcının, oyuncunun gelişiminin takip edilmesi için scout ekibine talimat verdiği de ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasına kadar Maks Ebong'u gözlem altında tutacağı ve ardından Bulut'a rapor sunulacağı belirtildi.

Transfer haberi: Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Bulut istedi Belözoğlu bitirecek

Hoca da gelen rapora göre konuyu yönetimle görüşecek ve için temaslara başlanacak. Bu arada Bulut'un konuyu sportif direktör Emre Belözoğlu ile de konuştuğu öğrenildi. Ara dönemde operasyon başlarsa transfer görüşmelerini bizzat Belözoğlu yürütecek.

Transfer haberi: Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Bulut istedi Belözoğlu bitirecek

KANATTA DA OYNUYOR
Kamerun'da doğan ve Belarus Milli Takımı'nda oynayan 1.80 boyundaki Ebong, merkez orta sahanın yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 400 bin euro civarında olan Ebong'un kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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