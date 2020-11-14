Transfer haberi: Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye! Bulut istedi Belözoğlu bitirecek

Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Uzun yıllar bir arada oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüp bu doğrultuda genç isimleri takibe alan sarı-lacivertli kulüpte listeye bir isim daha eklendi.





O da Kazakistan takımlarından Astana'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Maks Ebong oldu... Gelen haberlere göre Rumen Milli Takımı'nın genç yıldız adayları Man, Puscas ve Tanase'yi izlemek için Belarus maçını takip eden teknik direktör Erol Bulut'un, Belaruslu genç futbolcuyu beğendiği kaydedildi.





EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT YÜRÜTECEK

Genç çalıştıcının, oyuncunun gelişiminin takip edilmesi için scout ekibine talimat verdiği de ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasına kadar Maks Ebong'u gözlem altında tutacağı ve ardından Bulut'a rapor sunulacağı belirtildi.





Hoca da gelen rapora göre konuyu yönetimle görüşecek ve transfer için temaslara başlanacak. Bu arada Bulut'un konuyu sportif direktör Emre Belözoğlu ile de konuştuğu öğrenildi. Ara dönemde operasyon başlarsa transfer görüşmelerini bizzat Belözoğlu yürütecek.

