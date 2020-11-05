Haberler Fenerbahçe Etxebarria iddiası

Etxebarria iddiası

ile sözleşmesi bu yaz sona eren 'ya 'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:29 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Etxebarria iddiası
ile sözleşmesi bu yaz sona eren 'ya 'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü. 'nın AS gazetesi, boşta olan 33 yaşındaki İspanyol oyuncunun ekibi Macarthur FC ile temasta olduğunu belirtirken, sarı-lacivertli takımın da kendisiyle ilgilendiğini yazdı. Merkez orta saha Etxebarria, 'da 251 maçta forma giyip 17 gol+ 31 asist üretti.
BİZE ULAŞIN