Etxebarria iddiası

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:29Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Athletic Bilbao ile sözleşmesi bu yaz sona eren Benat Etxebarria'ya Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü. İspanya'nın AS gazetesi, boşta olan 33 yaşındaki İspanyol oyuncunun Avustralya ekibi Macarthur FC ile temasta olduğunu belirtirken, sarı-lacivertli takımın da kendisiyle ilgilendiğini yazdı. Merkez orta saha Etxebarria, La Liga'da 251 maçta forma giyip 17 gol+ 31 asist üretti.