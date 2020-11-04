Dorukhan Toköz'den flaş açıklama! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan, konuşmaya başlamadan önce Dorukhan Toköz'ü yanına alarak ''Doruk da burada, kardeşimle zaten her gün beraberiz. Her gün görüşüyoruz farklı takımlarda olsak bile. Benim gönlüm Ozan'dan yana'' sözlerini kullandı.



''EMRE AĞABEY BİZE KIZIYOR AMA...''

Dorukhan Toköz ise ardından ''Biz her akşam beraberiz zaten. Beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için.'' şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATMAMIŞTI

Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz, hala siyah beyazlı takım ile sözleşmesini uzatmamıştı. Genç futbolcu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyordu.





''DORUKHAN'A GİT DEMİYORUZ AMA...''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu hakkında son olarak ''Dorukhan'a 'git' demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız.'' demişti.

