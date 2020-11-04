Fenerbahçe sosyal medyada zirvede! Dev kulüpleri geride bıraktı

Süper Lig'de 7. haftayı namağlup ve maç fazlasıyla lider tamamlayan Fenerbahçe, ekim ayında sosyal medyaya da damgasını vurdu.

DEVLERİ SOLLADI!

Deportes & Finanzas'ın verilerine göre Fenerbahçe, ekim ayı araştırmalarında dünya genelinde Twitter'da en fazla etkileşim alan takım oldu. Fenerbahçe bu alanda Barcelona, Manchester United, Flamengo, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri geride bıraktı.

Dünya genelinde ekim ayında en fazla etkileşim alan kulüpler şöyle:

1- Fenerbahçe: 12,1 milyon

2- Barcelona: 11,9 milyon

3- Manchester United: 9,58 milyon

4- Flamengo: 8,60 milyon

5- Chelsea: 8,32 milyon

F.BAHÇE'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR!

Fenerbahçe Kulübü, takımı sosyal medyada zirveye çıkaran taraftarları için videolu bir teşekkür mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım: