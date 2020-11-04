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sosyal medyada zirvede! Dev kulüpleri geride bıraktı

'de geride kalan 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan , da damga vurdu. Sarı-lacivertli kulüp, ekim ayında dünya genelinde Twitter'da en oldu. Fenerbahçe 12.1 milyon etkileşimle zirvede yer alırken, , , ve gibi devleri geride bıraktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 16:08 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 16:09
Fenerbahçe sosyal medyada zirvede! Dev kulüpleri geride bıraktı

'de 7. haftayı namağlup ve maç fazlasıyla lider tamamlayan , ekim ayında da damgasını vurdu.

DEVLERİ SOLLADI!
Deportes & Finanzas'ın verilerine göre Fenerbahçe, ekim ayı araştırmalarında dünya genelinde Twitter'da en oldu. Fenerbahçe bu alanda , , Flamengo, , ve gibi dev kulüpleri geride bıraktı.

Dünya genelinde ekim ayında en fazla etkileşim alan kulüpler şöyle:
1- Fenerbahçe: 12,1 milyon
2- Barcelona: 11,9 milyon
3- Manchester United: 9,58 milyon
4- Flamengo: 8,60 milyon
5- Chelsea: 8,32 milyon

F.BAHÇE'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR!

Fenerbahçe Kulübü, takımı sosyal medyada zirveye çıkaran taraftarları için videolu bir teşekkür mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım:

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