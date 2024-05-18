Lens - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Montpellier maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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