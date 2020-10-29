Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! İşte en önemli icraatı

Fenerbahçe, sportif direktörü Emre Belözoğlu'na Başkan Ali Koç'un da katıldığı törenle 1 yıllık imzayı resmen attırdı. Sabah'ın haberine göre, Belözoğlu yeni görevindeki en önemli hamlesini ilk kez açıkladı: "Türk futbolunun bir felsefesi olmalı. Genç oyuncuların fiziki olarak ayrı olduğu Dereağzı ile Samandıra'yı birleştirmek istiyoruz. Samandıra'da iki elit takımımız (U19 ve U17) bizimle olacak. A Takım'daki ağabeyleriyle birlikte zaman geçirecekler. Fizik ve ruh olarak ayrı süreci birleştireceğiz. En büyük hayalim; bir felsefe ortaya koyup, kendi evlatlarına inanan bir sistem oluşturmak, onları yurt dışında ülkelerini temsil edecek seviyeye getirmek. Türkiye'de sportif direktörlük koltuğunun karşılığının olmadığı söylendi bana ama ben bu işe dört elle sarılacağım. Bu işi hep beraber sırtlayacağız." Başkan Ali Koç ise konuyla ilgili olarak, "Altyapıdan A Takım'a oyuncu girme karnemiz zayıf. Emre'nin hayali için harekete geçtik. Ağustosa kadar tesisleri yetiştirirsek bizden mutlusu olmaz" diye konuştu.

ALİ KOÇ: KRUSE'NİN GİTMESİ İYİ OLMUŞ!

Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun gerçek bir Mohikan olduğunu belirtip şunları söyledi: "Söz konusu F.Bahçe olunca limit tanımıyor. Biz genç ve inançlı bir ekibiz. Doğru planlama ile kalitemizi artırdık, maliyetimizi düşürdük. Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk. Tünelin sonunda büyük bir ışık görüyorum. Bu kadar transferi nasıl yaptık? Elden pek çok oyuncu çıktı. Moses büyük bir tasarruf getirdi. Kruse ile planlamamıştık ama gitmesi iyi olmuş. Isla, Hasan Ali, Mehmet Ekici kontratları bitti. Maaş yükü azaldı. Vedat Muriqi, Jailson çok tartıştık satalım mı, satmayalım mı diye ama iyi iş çıkardık. Oradan 22 milyon Euro geldi. Emre'nin en önemli görevi 50 küsur olan maliyetleri 30-40'lara düşürebilmek, bunu yaparken de şampiyonluğa ulaşmak. Öz kaynaktan oyuncu getirmek. Transfer bitti, şimdi altyapıya bakmaya başlıyor" dedi.

EN İYİSİ HAGİ FATİH TERİM BÜYÜK HOCA

Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı Hagi ve eski teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili Haber Global'e açıklamalarda bulundu. Hagi'nin Alex'ten daha iyi olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Hagi'yi Alex'ten ayıran; o asker bir oyuncuydu. Asla pes etmez. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu" dedi. Fatih Terim ile ilgili de hep iyi düşünceleri olduğunu vurgulayarak, "Fatih Terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ÇİZGİLER MEVCUT

Belözoğlu görev tanımını şöyle yaptı: "Başkana bağlıyım. Futboldan sorumluyum. Altyapı için de yetkiliyim. Altyapı için cüretkâr bir sorumluluk istedim. Bazen birbirimizin içine girdiğimiz bazen de ayrı kaldığımız bir şablon var. Kırmızı çizgilerimiz mevcut. Önümüzdeki süreçte daha dinamik bir çalışma sistemi görebilirsiniz."

KULÜBEDE OTURMAM LİDER BULUT!

Yeni sportif direktör 'Bu kadar oyuncunasıl oynayacak' sorusuna şu yanıtı verdi: Bu sorunun muhatabı hocamız. Ben kulübede olmayacağım. Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut. Ona rahat ortam sağlama görevi de Volkan Ballı, Selçuk Şahin ve bende. Onun başarısı F.Bahçe'nin başarısı demek.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ KALİTEYDİ

Fenerbahçe'de en büyük sorun kaliteydi. Bunu toparladık. Planlamamız elini taşın altına koyacak oyunculardı. 5 milyon Euro'luk bütçemizi düşürmemiz gerekiyor. Bunun için de sportif başarının olması gerekiyor.

ÇOCUKLAR ARTIK ÇOK MUTLU

Koç, oğlunun kendisinden "Alo Emre Abi" tişörtü çıkartmalarını istediğini belirtip, "Emre icraatlarıyla çocukları mutlu etti" dedi. Belözoğlu ise "Çocukların mutlu uyanmaları en büyük isteğim" diye konuştu.