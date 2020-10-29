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'ye sakat isimlerden müjdeli haber!

Son dakika haberleri... 'in 7. haftasında Fraport TAV 'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan 4 isimden iyi haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:03
Fenerbahçe'ye sakat isimlerden müjdeli haber!

, 'in 7. haftasında karşılaşacağı Fraport TAV maçı hazırlıklarına dün start verdi. Sarı-lacivertlilere sakatlıkları bulunan 4 isimden iyi haber geldi.

Takvim'de yer alan habere göre sakatlıkları geçen Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, ve Thiam takımla birlikte çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren ise dinlendirildi.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, sonraki haftalarda aldığı puanlarla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, 6 hafta sonunda topladığı 14 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

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